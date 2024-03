Migration: Frattini will EU-Arbeitsämter in Afrika

Arbeitskräfte: Angebot mit Bedarf in EU abstimmen. | Brüssel. Die EU-Kommission will die legale Migration in die Europäische Union lenken und die Südgrenze im Mittelmeer stärker gegen illegale Immigration abschirmen. So werde die Schaffung spezieller EU-Zentren in den afrikanischen Ursprungsländern der Einwanderer überlegt, die "mit Arbeitsämtern vergleichbar" seien, sagte Innenkommissar Franco Frattini gestern, Donnerstag. Die von der Union finanzierten Büros könnten das Arbeitskräfteangebot in Ländern wie Mali oder Senegal mit dem Bedarf in den EU-Ländern abgleichen. Dabei wolle sich die Kommission auf die nationalen Zuwanderungsquoten stützen, die er "voll und ganz" respektiere, sagte Frattini.