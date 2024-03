Mike has left the Town Hall,

aber nicht als Flucht vor seinen Fans, sondern als Flucht vor den Folgen der eigenen Fehler.

Pröll tritt innerhalb einer einigermaßen gefestigten Partei zurück. Häupl wird einen Trümmerhaufen hinterlassen.

Großstädte zu verwalten wird immer schwieriger, die urbanen Probleme sind kaum noch in den Griff zu bekommen.

Jetzt rächt sich, dass eine Partei und ihre Lobbyisten in mehreren Generationen ein Machtmonopol aufgebaut haben, das unverwundbar und gegen jede Kritik immun wurde.

Die Wehsely - Schieder Rochade wäre ein mutiger, aber auch ein verzweifelter Schritt, an den viele bei ihrer nächsten Stimmabgabe noch denken würden; aber dann wird Häupl schon längst seine Pension genießen.