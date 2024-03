Milch macht stark für die Zukunft

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) erreichte 50,1 (15) Mill. Schilling, der Bilanzgewinn lag bei 15,3 Mill. Schilling (+9%). Das Betriebsergebnis betrug 91 (22,7) Mill.



Schilling. Der Umsatz war aufgrund der Übernahme verschiedener Produkte, die bisher von anderen Molkereien für Berglandmilch hergestellt wurden, mit 6,4 (6,5) Mill. Schilling rückläufig, betonte



Berglandmilch-Generaldirektor Josef Schwaiger gestern in der Bilanzpressekonferenz. Das positive Ergebnis sei auf Absatzerfolge im In- und Ausland sowie auf Einsparungen bei Personal- und Sachkosten



zurückzuführen, erklärte Finanzvorstand Hans Tremesberger. Heuer gebe es jedoch "Gegenwind". Das 1. Halbjahr werde zwar ausgeglichen, die Exportsituation sei aber schwierig.



Bedingt durch den steigenden Wettbewerbsdruck müsse man zur Absicherung der Märkte strategische Partnerschaften eingehen, betonte Schwaiger. Deshalb habe sich die Berglandmilch an der Bayernland



Sterzing (Südtirol) mit 25% beteiligt. Sterzing erzielt einen Umsatz von 1,5 Mrd. Schilling.



Tremesberger wollte die Schließung weiterer Standorte nicht ausschließen, die Prüfung über Produktionskonzentrationen werde noch bis Herbst dauern, sagte er. Nach der Zerschlagung der Milchfrisch hat



die Berglandmilch eine eigene Logistiktochter, die KLG Kühllogistik GmbH, gegründet. Die Distributionslager Pasching und Raaba samt aller 300 Mitarbeiter wurden übernommen.