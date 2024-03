Milchmädchen und Milchbübchen

Letzte Woche war super.



Fangen wir mit der privaten Seite an. Ich war in einem für meine Verhältnisse viel zu teuren Restaurant. Und weil ich es mir gut gehen lassen wollte, habe ich ein schönes, saftiges Steak bestellt. 30 Euro - ein Wahnsinn, aber auch wirklich schmackhaft.



Glücklicherweise bin ich ein paar Tage darauf mit Freunden in einem Beisel gewesen. Dort habe ich mir ein Schnitzel bestellt, dass mit nur zehn Euro ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis hatte und auch schmackhaft war. Auf dem Heimweg habe ich mich so über die Einsparung von 20 Euro gefreut, dass ich meiner Frau ein kleines Geschenk kaufte. Sie hat sich gefreut, ich habe mich gefreut - alle waren glücklich.



Am nächsten Tag ging ich wieder an dem viel zu teuren Restaurant vorbei und dachte, dass meine Frau das Geschenk eigentlich auch ohne meine Einsparung verdient hätte. Eigentlich, so dachte ich weiter, habe ich die 20 Euro, die ich gespart hatte, also noch. Kurz überlegt, schnell gehandelt: Ich genoss noch einmal dieses herrliche Steak. Zwar konnte ich es mir noch immer nicht leisten, da ich aber 20 Euro gespart hatte, kostete mich das Steak genau genommen ja nur 10 statt 30 Euro - und verglichen mit dem Schnitzel kann ich nur sagen: Kein Vergleich.



Nicht nur privat gab es letzte Woche Highlights, auch beruflich.



Ich hatte ja schon Angst, dass die ganzen Sparprognosen der Kassen reiner Fake sind. Da lag ich offenbar falsch. Die hoffen nun auf ein leichtes Plus von 7,5 Millionen Euro. Nun gut, ihre Defizitprognose lag ursprünglich bei 100 Millionen, sie haben dann 120 Millionen Zuschüsse erhalten und können (noch) auf hohe Einnahmen wegen einer (noch) hohen Beschäftigung zurückblicken, aber, wie der Hauptverband zurecht stolz verkündet, zeigen die Sparmaßnahmen erste Erfolge. Anders wäre das Plus nicht zu erklären. Und weil ich lernfähig bin - anders als irgendwelche Finanzminister - bin ich jetzt auch dafür, dass man den Kassen möglichst alles gibt, was sie sich wünschen. Wer innerhalb weniger Wochen so viel sparen kann, der hat das verdient.



Aber nicht nur die Kassen haben mich überzeugt. In einem Bundesland, das in den letzten Jahren alle Spitäler übernommen hat, wurde mitgeteilt, durch Synergien die jährliche Ausgabensteigerung von 9 bis 10 Prozent auf 5 bis 6 gedrückt zu haben.



Zwar betrugen die Kostensteigerungen erst 9 bis 10 Prozent, seit alle Spitäler unter zentralistischer Führung stehen (davor waren es unter 5 Prozent) und die für die Kostensteigerungen verantwortlich gemachten Modernisierungsinvestitionen haben (noch?) keinen Niederschlag in den Abschreibungen gefunden und sind daher noch gar nicht eingepreist. Aber, so wird verlautet, werden dort durch kluge Politik fünf Prozent der jährlichen Kosten - das sind mehr als 74 Millionen Euro - eingespart. Ich hoffe, das Geld wird gut veranlagt.



So wie es aussieht, sind die Länder also ganz groß dabei, bei den Spitälern zu sparen. Ich denke, das wird beim nächsten Finanzausgleich 2013 vom Wasserkopf Wien auch entsprechend gewürdigt.



Ach, ich freue mich schon auf nächste Woche. Statt einem Koenigsegg kaufe ich mir nur einen Lotus - und zwar von dem Geld, das ich mir erspare, weil ich keinen Koenigsegg kaufe. Vom Rest bekommt meine Frau endlich ihr lang ersehntes Häuschen im Grünen. Und wenn dann noch etwas übrig bleibt, bezahle ich vielleicht auch meine Schulden.