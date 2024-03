Milchstreit stößt sauer auf

Die Diskussion um die Milchpreise wird am Köcheln gehalten - und stößt uns Konsumenten zunehmend sauer auf. Nachdem in der vergangenen Woche in ganz Europa Milchbauern auf die Straße gegangen sind, um für faire Preise zu demonstrieren, hat EU-Agrarkommissarin Mariann Fischer-Boel am Donnerstag überraschend ein paar Maßnahmen in Richtung Kompromiss präsentiert. Staaten sollen etwa jenen Bauern, die die Milchkanne an den Nagel hängen, ihre Quoten abkaufen können. So könnten langfristig die Produktion verringert und die Preise stabilisiert werden, argumentiert die Kommissarin. So weit - so gut, denn dieser Vorschlag kann als nennenswertes Entgegenkommen gewertet werden - schließlich hatte Fischer-Boel bis vor kurzem noch gänzlich abgewinkt, wenn es um Kompromisse ging.