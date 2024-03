Mildes Monitoring für Zagreb

Wie diese jedoch aussehen könnten war noch unklar. Diplomaten hielten es für wahrscheinlich, dass die Staats- und Regierungschefs den baldigen Abschluss der Verhandlungen "begrüßen" werden und womöglich sogar einen Termin dafür nennen könnten. Ein Vertreter des EU-Vorsitzes betonte, dass der 30. Juni das Zieldatum bleibe. Dem Vernehmen nach könnte an diesem Tag noch eine Regierungskonferenz einberufen werden, um das Ereignis zu besiegeln.



Noch feilschen die Mitgliedstaaten vor allem über einen Überwachungsmechanismus für Kroatien bis zum Beitritt, der für den 1. Juli 2013 geplant ist. Seit der verfrühten Aufnahme von Bulgarien und Rumänien, nehmen es manche Mitgliedstaaten bei Justiz, Grundrechten sowie Kampf gegen Korruption und organisierte Kriminalität ganz genau. Zuletzt hatte die niederländische Botschafterin in Zagreb, Stella Ronner-Grubacic, ein Monitoring urgiert. Sie war bei einer Schwulenparade in Split von Gegendemonstranten attackiert worden.



Einen ersten Ausblick auf den Überwachungsmechanismus lieferte Barroso: Es werde ein Monitoring mit halbjährlichen Bewertungsberichten und "Frühwarnbriefen" im Anlassfall geben, falls Kroatien noch in Verzug kommen sollte. Die Mehrheit der EU-Länder dürfte dafür sein, vorab keine Sanktionen festzulegen, die Kroatien bei Versäumnissen treffen könnten. "Die Mitgliedstaaten müssten im Anlassfall beraten und entscheiden", hieß es. Eine Verschiebung des Beitritts solle aber keine Option sein, meinte Barroso. Ebenso wenig gebe es ein Monitoring nach dem Beitritt, wie es für Bulgarien und Rumänien immer noch läuft.