Milliardäre trotz Spitzenbesteuerung

Angeführt wird das Ranking der reichsten Dänen von Mærsk McKinneyMøller (A.P. Møller-Mærsk). Das Vermögen des 96-jährigen einflussreichsten Industriellen des Landes wird auf 11 Mrd. Euro geschätzt. Der Grundstein für sein Imperium wurde 1904 von seinem Großvater gelegt. 1965 übernahm Maersk das Ruder des Großkonzerns mit Reederei, Schiffswerften und dem Monopol über Dänemarks Öl sowie Naturgas in der Nordsee. Die weltgrößte Containerreederei ächzt jedoch unter der Krise: Im ersten Halbjahr 2009 verbuchte man ein Minus von 406 Mio. Euro.



Auf Platz zwei folgt Familie Kirk Kristiansen mit 2,6 Mrd. Euro, zu der das legendäre Lego-Spielzeug gehört. Die Lego-Gruppe wurde 1932 von Ole Kirk Christiansen gegründet, an den Sohn übergeben und befindet sich heute im Eigentum des Gründerenkels, Kjeld Kirk Kristiansen. Das erste Halbjahr 2009 brachte 91,5 Mio. Euro Gewinn (plus 60 Prozent).



Platz drei nimmt Familie Holch Povlsen mit 2,4 Mrd. Euro ein. Ihr gehört der Textilkonzern Bestseller. Dahinter stecken Marken wie Jack & Jones, Vero Moda oder Only. Gegründet wurde das Unternehmen 1975 vom heutigen Aufsichtsratschef Troels Holch Povlsen, Vorstandschef ist Sohn Anders.



Auf dem vierten Platz folgt Familie Due Jensen mit Grundfos, einem der weltweit größten Pumpenhersteller. Geschätztes Vermögen: 1,9 Mrd. Euro, Umsatz 2008: 2,5 Mrd. Euro.



Rang fünf nimmt Familie Kann-Rasmussen mit 1,5 Mrd. Euro ein. Ihre VKR Holding besitzt Unternehmen in den Sparten Dach- und Vertikalfenster, Solarenergie, Sonnenschutz, Ventilation und Raumklima. Dazu gehören Velux und Faber. Umsatz 2008: 2,3 Mrd. Euro.



Auf dem sechsten Platz liegt Lars Larsen mit seinem Jysk-Konzern und einem Vermögen von 1,4 Mrd. Euro. In Österreich und Deutschland firmieren seine Geschäfte unter dem Namen "Dänisches Bettenlager", in Skandinavien, Osteuropa und Nordamerika vertreibt der Konzern Heimtextilien, Bettwaren, Matratzen und Möbel unter dem Konzernnamen "Jysk". Umsatz: 2 Mrd. Euro.



Rang sieben hält Familie Claussen, Danfoss-Eigentümerin, mit 1,2 Mrd. Euro. Mads Claussen gründete 1933 die Kühlautomatik- und Apparatefabrik. Inzwischen hat Sohn Jørgen Mads Claussen den Konzern durch einige Zukäufe vergrößert. Auch Danfoss spürt die Krise: Im letzten Quartal 2008 gab es einen Verlust von 16,7 Mio. Euro.



Familie Louis-Hansen kommt mit 1,03 Mrd. Euro an achter Stelle. Sie besitzt Coloplast, einen Hersteller von Medizinprodukten für die Stoma-, Urologie-, Inkontinenz- und Wundversorgung.



So imposant sich diese Zahlen auch ausnehmen: Im Vergleich zur bekannten "Forbes"-Liste wirken die reichen Dänen eher bescheiden: Microsoft-Gründer Bill Gates ist der reichste Mensch der Welt mit einem Vermögen von 40 Mrd. Dollar. Reichster Österreicher ist übrigens Karl Wlaschek mit rund 4,2 Mrd. Dollar.