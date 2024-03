Milliarden für American Express

New York. Der Kreditkartenanbieter American Express braucht einem Zeitungsbericht zufolge Milliardenhilfen von der US-Regierung. Der US-Finanzkonzern wolle staatliche Unterstützung in Höhe von rund 3,5 Mrd. Dollar (2,75 Mrd. Euro) in Anspruch nehmen, berichtete das "Wall Street Journal" (WSJ) am Mittwoch unter Berufung auf Insider.