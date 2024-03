Milosevic steht vor düsterer Zukunft

Ob Milosevic nach der "zweiten Niederlage auf dem Kosovo polje" sowie der Zerstörung Jugoslawiens und seiner Heimatrepublik Serbien auch persönlich vor dem Aus steht, ist noch nicht



abzusehen. Alle Diplomaten und Experten sind sich aber einig, daß er in jedem Fall einer düsteren Zukunft entgegensieht. Das erste politische Opfer von Milosevic, der Belgrader KP-Chef Dragisa



Pavlovic, wurde im September 1987 abserviert, weil er die "leicht versprochene Schnelligkeit" von Milosevic bei der Lösung des Kosovo-Problems gerügt hatte.



Zwölf Jahre später steht der "starke Mann" Jugoslawiens vor den Trümmern seiner Großmachtpolitik. Mit der rigorosen Unterdrückung der 90prozentigen albanischen Bevölkerungsmehrheit in der Provinz



Kosovo startete Milosevic seine Karriere zum unangefochtenen Autokraten. Die wegen der mittelalterlichen Schlachtfelder und Klöster als "das Herz Serbiens" bezeichnete Region könnte jetzt



auch das endgültige Ende für Milosevic bringen.



Die erste Niederlage auf dem Amselfeld und die folgende 400jährige osmanische Unterdrückung war über die Jahrhunderte zu einem Opfergang zur Verteidigung der Christenheit gegen die Moslems und in



einen Anlaß für nationale Feiern umgedeutet worden. Die Freudentänze der Bevölkerung in praktisch allen serbischen Städten Mittwoch nacht belegen eine gespenstische Parallele: Auch hier wird die



militärische Niederlage der serbischen Soldaten im Kosovo gefeiert.



Davon wollen die staatlich kontrollierten Medien natürlich nichts wissen. Sie deuten den Verlust des Kosovos für Belgrad in einen grandiosen Sieg um. "Die Politik von Präsident Milosevic hat



gewonnen", die NATO sei im Grunde besiegt, weil UNO-Truppen jetzt das Kommando übernähmen, wird ohne Scham gelogen.



Noch kann sich Milosevic an der Spitze der Macht sicher fühlen, weil er von Anfang an den Sicherheitsapparat, das Militär und die Polizei an sich gebunden hat. Die Oppositionsparteien hatte er schon



vor Jahren aufeinander gehetzt, zersplittert und damit lahmgelegt.



Der frühere Oppositionsführer Vuk Draskovic ist durch seine vielen spektakulären politischen 180-Grad-Wenden heute bedeutungslos. Zoran Djindjic, im Westen hofierter Chef der oppositionellen



Demokratischen Partei, hat nur noch ein Häuflein Aufrechter hinter sich. Der Ultranationalist Vojislav Seselj scheidet als politische Alternative aus, weil er den Krieg "Serbien gegen den Rest der



Welt" weiterführen will.



Fürchten muß sich Milosevic zunächst einzig vor seiner eigenen Bevölkerung, die wegen der riesigen Zerstörungen im Land auf eine trostlose Zukunft zusteuert.