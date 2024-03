"Milosevics Schatten" in Pale

Während der Kriegsjahre war er als energischer Vertreter "maximalistischer Forderungen" gegen andere ethnische Gruppen im ehemaligen Jugoslawien bekannt.



Der Name des 55-jährigen Krajisnik, der während der Kriegsjahre den Posten des Parlamentspräsidenten in der Serbischen Republik bekleidete, befand sich nicht auf einer öffentlichen



Angeklagten-Liste des Tribunals. Allerdings musste er sich der Gefahr, im Auftrag des Tribunals festgenommen zu werden, bewusst sein.



Erst letzte Woche ließ er Gerüchte, wonach er eine Übersiedlung nach Serbien vorhabe, dementieren. Zuvor soll er seine Liegenschaften in Bosnien, deren Wert auf rund 28 Millionen Schilling geschätzt



werden, verkauft haben.



Der Reichtum des einstigen Finanzexperten in einem Thermogerätebetrieb in Sarajewo wird auf seine Waffen- und Erdölgeschäfte während der Kriegsjahre zurückgeführt. Die Freundschaft mit



Karadzic datiert aus der Vorkriegszeit. Wegen Finanzmachenschaften hatten Krajisnik und Karadzic neun Monate lang in Haft verbracht.



Krajisnik hatte 1995 als Schatten des damals serbischen Staatschefs Slobodan Milosevic an den Bosnien-Friedenshandlungen in Dayton teilgenommen. Danach war es zu einer Abkühlung der Beziehungen zu



Belgrad gekommen, sie wurden aber nie abgebrochen.



Kurz vor der ersten Nachkriegswahl im September 1996 ließ Krajisnik wissen, dass er sich ein Zusammenleben mit Moslems und Kroaten nicht vorstellen könne. Als Mitglied des bosnischen



Präsidiums war er häufig bemüht, die Präsidiumsarbeit zu blockieren. Man nimmt an, dass Krajisnik bis zuletzt regelmäßigen Kontakt zu Karadzic, dessen Versteck in Ostbosnien vermutet wird,



unterhielt.



Die Festnahme Krajisniks erfolgte kurz vor den Gemeinderatswahlen am kommenden Sonntag. Sie dürfte der Partei unter den bosnischen Serben einen Stimmenzuwachs verschaffen, zumal die "Verteidigung



nationaler Interessen" weiterhin als wichtiges Wahlthema betrachtet wird.