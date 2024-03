Mini Apartments als neuer Architektur Trend oder immer neue Stadtteile

Wenn Christoph Chorherr für neue Hochhäuser wirbt um vielleicht die Kassen der Stadt Wien zu füllen so plant er gegen den neuen globalen Trend. Während die Immobilien Blase weltweit noch voll im Gange ist, entsteht schon längst eine neue Bescheidenheit. Menschen versuchen sich Ihre eigenen Möbel zu bauen und versuchen mit HartzIV schöne aber kleine Wohnung zu haben. Die Entwürfe in den Architektur Blogs für Wohnungseinrichtungen passen in immer kleinere Wohnungen. Wohnungen die sich ideal für bescheidene Haustechniken wie Trockentoiletten oder Heizjacken eignen. Für einen Stadtentwickler natürlich ein Problem, denn somit sinken langfristig die Kommunalsteuer Einkünfte. Zu sehen sind solche Mini Wohnträume unter anderem auf Seiten wie lifeedited.com oder hartzivmoebel.blogspot.com. Wer sich alleine nicht über diese Entwürfe traut dem helfe ich gerne sich zu reduzieren.