Minus vier Prozent bei OMV-Aktien

Die OMV erwirtschaftet rund zehn Prozent der Öl- und Gasproduktion in Libyen, laut OMV-Angaben sind dies rund 34.000 Barrel (5,4 Mio. Liter) Öl am Tag. "Das Risiko, das wir sehen, sind Produktionsausfälle, jedoch kann man aktuell noch nicht abschätzen, inwieweit sich die politischen Unruhen tatsächlich auf die Produktion auswirken werden", erklärte ein Experte bei der Erste Group. "Wenn das Land stillsteht, dann hat dies aber durchaus Folgen für die Produktionsleistung der OMV", so der Spezialist.



In Tunesien hat es dem Analysten zufolge keine Ausfälle gegeben und in Ägypten gebe es ohnehin nur einen Explorationsblock, wo nach Öl- und Gasvorkommen gesucht wird. "Wenn sich die Exploration verzögert, wirkt sich das nicht auf das Ergebnis der OMV aus", kommentierte der Erste Group-Experte. Dennoch seien in Ägypten und Tunesien Mitarbeiter vorübergehend aus dem Land abgezogen worden.