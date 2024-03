"Missverständnis"

Iran weist Empörung über IsraelSager zurück. | Teheran/Wien. Die iranische Regierung zeigt sich verwundert über die heftigen internationalen Reaktionen auf die erneuten Israel-Sager von Präsident Mahmud Ahmadi-Nejad. "Einige ausländische Kreise" würden die Bemerkungen Ahmadi-Nejads falsch interpretieren, sagte Außenamtssprecher Hamid-Reza Assefi am Sonntag in Teheran. Der Präsident habe gesagt, dass die Europäer selbst und nicht die Moslems Juden entschädigen müssten, wenn sie diese unfair behandelt hätten. Das "Zionisten-Regime" könne "die Tötung einiger Juden, die niemand gut heißt, auch Moslems nicht", nicht als Vorwand benutzen, "um ihre Politik der Unterdrückung fortzusetzen", so Assefi. Während sich der Präsident missverstanden fühlt, bekundeten auch arabische Staaten, allen voran Saudi-Arabien, ihren Unmut über die Äußerungen Ahmadi-Nejads.

Nachdem britische Medien am Wochenende von konkreten Angriffsplänen Israels gegen den Iran berichtet hatten(die von Israel dementiert wurden), warnte der IAEO-Chef und frisch gekürte Friedensnobelpreisträger ElBaradei davor, den Atomkonflikt mit dem islamischen Gottesstaat militärisch zu lösen.



Der Iran will die im August abgebrochenen Gespräche über sein Atomprogramm am 21. Dezember in Wien wieder aufnehmen Bei den Verhandlungen, von denen sich EU-Diplomaten "sehr wenig" erwarten, wird der islamische Gottesstaat durch einen neuen Gesandten, Ali Asghar Soltanieh vertreten sein. Im vierten Anlauf wurde am Sonntag der neue Ölminister gekürt: Der bisherige Interims-Ölminister Kazem Vaziri-Hamaneh.