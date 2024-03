Mit 11 Milliarden Euro ins All

Europa investiert in Raumfahrtpolitik. | Erdbeobachtung und Telekommunikation aus Österreich. | Wien. Mit einem Budget von 11 Mrd. Euro will die europäische Raumfahrtagentur ESA ihr neues Programm auf Schiene bringen. Die ESA will in die Mars-Landung und das Marsauto ExoMars, in Klimaforschung und in Sicherheit im All investieren. Gearbeitet wird auch an der Mission der Raumsonde "BepiColombo" zum Merkur, am Satellitensystem Galileo und am Röntgensystem Herschel-Planck, das Lichtwellenlängen misst, die Aufschluss über die Entstehung des Sonnensystems geben sollen.