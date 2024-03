"Mit auftrag.at werden wir keine Ausschreibung mehr versäumen"

"Früher mussten wir die Ausschreibungen mühsam zusammensuchen, aber jetzt können wir nichts mehr verpassen", streicht Eveline Haagen, die den Gewinn für ITT Flygt entgegen nahm, die Vorteile von auftrag.at hervor. Das Unternehmen stellt Tauchmotorpumpen und Tauchmotor-Rührwerke her und beliefert sowohl Kommunen als auch private Unternehmen mit Produkten zur Abwasserförderung und -behandlung.



Auch für das junge Consultingunternehmen "Die Berater" ist auftrag.at eine wichtige Hilfe bei der Akquisition von Kunden. So haben "Die Berater" im Suchprofil der Ausschreibungsplattform Beratungs- und Schulungsleistungen definiert und erhalten dadurch unter anderem die Ausschreibungen des Arbeitsmarktservice (AMS). "Die AMS-Trainings stellen einen wichtigen Teil unserer Aufträge dar", berichtet Hans-Christian Hießböck von "Die Berater".



Auch für die Heimatwerbung GmbH ist auftrag.at ein wichtiges Instrument "für die unmittelbare strategische Akquisition" erläutert Prokurist Klaus Baader: "Wir sind sehr zufriedene Kunden". Die Heimatwerbung ist einer der führenden Anbieter von Außenwerbung in Österreich. Das Full-service-Angebot reicht von Plakaten und City Lights über Big-board-Flächen bis zu Werbung auf öffentlichen Verkehrsmitteln.



Weitere Gewinner des Preisausschreibens sind das IT-Dienstleistungsunternehmen SCIO IT-Data Consulting GesmbH und das Bauunternehmen Pittel und Brausewetter GmbH.



Angebot wird erweitert



"Mit auftrag.at erhalten die Unternehmen potentielle Aufträge einfach und zuverlässig übermittelt. Nach nur neun Monaten nutzen bereits 620 Kunden unsere Ausschreibungsplattform. Damit liegen wir weit über Plan", freut sich Szmolyan über den erfolgreichen Start der Ausschreibungsplattform, die heuer bereits eine Auszeichnung erhalten hat: den Mulitmedia-Staatspreis 2002 in der Kategorie "Öffentliche Information und E-Dienste". Derzeit umfasst auftrag.at alle Länder-, Bundes- und EU-Ausschreibungen. Doch dies sei erst die erste Ausbaustufe - nächstes Jahr solle das Service noch umfassender werden. Die Ausschreibungsunterlagen können bereits jetzt heruntergeladen werden. In Folge wird der gesamte Auschreibungsprozess über das Internet abgewickelt. Außerdem gebe es Überlegungen, auch private Ausschreibungen, etwa von Ziviltechnikern in das Portfolio aufzunehmen. Weiter wachsen werde das Angebot sicherlich auch mit dem Beitritt der EU-Kanditatenländer zur Europäischen Union, so Szmolyan.



Information:



http://www.auftrag.at



http://www.flygt.com



http://www.die-berater.at



http://www.heimatwerbung.at



http://www.scio.at



http://www.pittel.at