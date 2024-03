Mit hohem IQ wirst Mitglied auch Du!

Und was meinen Sie als Unbeteiligter zum Thema Intelligenz? Oder sind Sie gar nicht unbeteiligt? Ist Ihnen gegenüber vielleicht sogar jene Frage angebracht, die eine unlängst verschickte Presseaussendung einleitet: "Sind Sie der intelligenteste Mensch, den Sie kennen?"



Jenen, die genauer über ihr Potenzial zur Gehirnakrobatik Bescheid wissen wollen, verheißt der Pressetext Erleuchtung. Der Hochintelligenten-Verein Mensa, mit weltweit 110.000 Mitgliedern in 26 Ländern der Erde aktiv, bietet in Österreich an den "Tagen der Intelligenz" (30. September, 1. Oktober) wissenschaftlich anerkannte Intelligenz-Tests an. Wer sich gerade jetzt testen lässt, beweist bereits die Qualität seiner kleinen grauen Zellen, denn, so die Aussendung: "Der auch sonst mit Euro 44,-- unvergleichlich günstige Test, dessen Preis bei Erfolg auch die Mitgliedschaft in Mensa im laufenden Kalenderjahr enthält, ist an den Tagen der Intelligenz um 50 Prozent ermäßigt."



Laut Mensa-Definition sind zwei Prozent der Bevölkerung hochintelligent, das wären in Österreich 160.000 Menschen. Doch Mensa Österreich zählt erst knapp 600 Mitglieder. Wollen Sie nicht zu dieser Elite gehören? Klingt nicht der Mensa-Aufruf zur Teilnahme am Test, "um die oft scheuen Hochintelligenten aufzuspüren", verlockend? Zeigen Sie der Welt, wer Sie sind: ein Beteiligter in Sachen Intelligenz!