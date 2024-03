Mit Maulwürfen für die Pension vorsorgen

Wer gut zu ihnen ist und sie fleißig füttert, kommt mit etwas Glück zu seiner Pensionsmillion, heißt es unter www.bankaustria.com. Obendrein kann man von den putzigen Maulwürfen noch eine Menge lernen. Zum Beispiel die goldene Regel der Vorsorge: "Je früher man anfängt, desto mehr schaut am Ende raus." Für alle, die lieber rubbeln wollen, liegen in jeder Bank Austria Gewinnkarten auf, mit denen man ebenfalls um die Pensionsmillion mitspielen kann. Als Trostpreise winken 1.000 Tausender. Wer sich bei der Vorsorge nicht bloß aufs Glück verlassen will, dem verrät die Bank Austria, wie man trotzdem zur Pensionsmillion kommt und bietet maßgeschneiderte Lösungen.



Ski-Ass Hermann Mayer macht sich auch schon Gedanken um seine Zukunft. Wie er in dreißig Jahren ausschauen wird, weiß er ja schon, und mit ihm ganz Österreich - dank einer Werbeaktion der Raiffeisen-Organisation. "Gewinnen Sie 300.000 Schilling für Ihre persönliche Vorsorge", heißt es. Teilnahmekarten gibt es in den Raiffeisen-Filialen. Dort wird auch verraten, wie aus 300.000 Schilling innerhalb von dreißig Jahren 2,5 Mill. Schilling werden.



Die Creditanstalt (CA) schließlich will mit einer Neuauflage der "1.000er-Aktion" potentiellen Kunden den Einstieg in die Wertpapierveranlagung schmackhaft machen. Nach dem Motto: "Ich werde reich" schenkt die Bank-Austria-Tochter allen Kunden, die bei ihr erstmals in Wertpapiere investieren, einen Tausender als Startguthaben. Die Aktion läuft noch bis 30. November 2000. Das Angebot gilt für den CA-Wertpapier-Plan, die fondsgebundene Lebensversicherungen "CA lifeInvest" und "EuroGarant" sowie für individuelle Veranlagungen über ein CA-Wertpapierdepot bei Neueröffnung.