Mit Nützlingen aus der Krise

Nach dem Bestseller Zafira definiert Opel mit dem Meriva ein weiteres neues Marktsegment in der Kompaktklasse. Der fünfsitzige Minivan interpretiert die zentralen Ideen des Siebensitzers - etwa das mittlerweile patentierte FlexSpace-Konzept - neu und soll Maßstäbe bei der Innenraum-Variabilität in seiner Klasse setzen. Mit dem neuen "Nützling" will der deutsche Autobauer seine zuletzt erfolgreich gestartete Fahrt aus der Krise noch beschleunigen.