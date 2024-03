Mit Oralsex zur EU-Wahl

Wien. Das ist einmal wirkliches politisches Engagement. Von fünf Frauen gleichzeitig befriedigt zu werden und dann immer noch an die kommenden EU-Wahl zu denken. Gestatten, Voteman. Dänemarks Antwort auf Superman. Seine Mission: Jeden Wahlverweigerer aufzuspüren – egal ob beim Einkaufen, Telefonieren oder beim Geschlechtsakt. Er findet sie alle und prügelt sie in die Stimmkabine.



Der Cartoon "Voteman" ist der offizielle Werbeclip des dänischen Parlaments für die EU-Wahl am 25. Mai. Besser gesagt, er war es. Zu brutal und sexistisch, war er für viele. Der dänische Parlamentspräsident entschuldigte sich. Nach nur einem Tag löschte das Parlament "Voteman" aus seinem YouTube-Kanal und Facebook.



Dänemarks Wahlbeteiligung bei der vergangenen EU-Wahl 2009 lag bei knapp 60 Prozent, und damit weit über dem EU-Durchschnitt von 43 Prozent. Um das zu toppen, müssen die Dänen diese Jahr wohl ohne den Muskelprotz Voteman auskommen.