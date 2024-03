Mitteleuropäische Währungen verfallen rapide

Licht am Ende des Tunnels noch lange nicht in Sicht. | Budapest. Vom "Weg zur Hölle" ist in diesen Tagen in der ungarischen Hauptstadt oft die Rede, wenn es um den Verfall der Landeswährung geht. Am Mittwoch waren für einen Euro zeitweise 304 Forint zu zahlen - so viel wie noch nie. Die ungarische Währung hat allein in den vergangenen sechs Wochen 19 Prozent an Wert eingebüßt. Ähnlich sieht es mit einem Minus von 12 Prozent in Tschechien aus. Trauriger Spitzenreiter ist Polen: Der Zloty ist seit Weihnachten um 28 Prozent eingebrochen.