Mitten im Flachen

Natürlich war die Sendung nicht unlustig, aber zum Niveau, das wir aus dem US-Fernsehen eben nun mal gewohnt sind, fehlen noch ungefähr ein Dutzend guter Gags pro Sendung. Leider gibt es in Österreich eben weder die Autoren noch die Schauspieler für so ein Riesenprojekt.



Kein Wunder: Der ORF kaufte stets lieber billig ein, als teuer selbst zu produzieren. Also los, zurück in die Werkstatt! Und bitte den großen Hobel ansetzen.