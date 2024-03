Mitten in der Republik

Liebe Leserinnen, liebe Leser! | Zeitungen sind widersprüchliche Wesen. Auf der einen Seite leben sie von Veränderung, auf der anderen von Gewohnheit. Leserinnen und Leser wollen wissen, woran sie bei einer Zeitung sind - und haben ein Anrecht darauf. In "seine" Zeitung marschiert man hinein wie in die eigene Wohnung. Daher werden in Wohnungen Küche und Schlafzimmer so selten umgestellt - jeder will sich auskennen, wo was zu finden ist.