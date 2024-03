Mobil surfen im Urlaub

"In den Standardtarifen kostet ein Megabyte bis zu 20 Euro", sagt Markus Weidner vom Onlinemagazin teltarif.de. Wer ab und zu Nachrichten liest oder E-Mails abruft, zahlt so schnell mehrere 100 Euro. Daher ist es auch wichtig, das automatische Einwählen des Handys vor dem Antritt der Reise abzuschalten.



Wer im Ausland unbedingt über die Telefonverbindung surfen und Mail versenden will, sollte sich vor der Reise bei seinem Provider nach den Tarifen im jeweiligen Land erkundigen.



Option 1: Prepaid-Karten



"Sparen lässt sich bei der mobilen Internetnutzung im Ausland oft mit einer Prepaid-Karte aus dem Gastland. Reisende sollten sich vor dem Urlaub informieren, welche Anbieter es im jeweiligen Land gibt", so Weidner. In der Regel haben diese auch englischsprachige Internetseiten, auf denen Informationen zu den Datenpreisen zu finden sind. In Spanien beispielsweise kostet das Megabyte bei MASmovil mit rund 6 Cent weniger als in den günstigsten deutschen Prepaid-Datentarifen.



Option 2: WLAN nutzen



Eine Alternative zum mobilen Surfen über das Mobilfunknetz ist die Nutzung von kostengünstigen WLAN-Hotspots, wie sie oft an Flughäfen, in Hotels oder ähnlichen öffentlichen Plätzen zur Verfügung stehen. Sie bieten häufig hohe Bandbreiten und der Urlauber muss sich nicht extra eine andere SIM-Karte besorgen.



Sinnvoll ist es, sich vor der Reise über günstige Hotspots vor Ort zu informieren. Das umfangreichste Verzeichnis pflegt JiWire. Das Unternehmen bietet auch ein kostenloses Suchwerkzeug für das iPhone an.



Option 3: Internet-Cafés



Statt am Strand oder an der Bar zu surfen kann man natürlich auch ein Internet-Café aufsuchen. Fast überall werden heutzutage neben dem Webzugang Skype und andere Kommunikationsdienste angeboten.



LinksHotspot Haven



+++ JWire Hotspot Finder



+++ Hotspot Locations