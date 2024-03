Mobilisiert Hamas in Wien?

Doghman ist Obmann der 1993 gegründeten "Palästinensischen Vereinigung in Österreich" (PVÖ). Seit 2003 stehen er und die Organisation auf der Terrorliste der USA. George W. Bush nannte die PVÖ in einer Rede als eine von fünf Hilfsorganisationen der Hamas. Laut FBI-Berichten ist Doghman österreichischer Führer der Hamas.



In Österreich wurde Doghman in den letzten Jahren salonfähig. Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGiÖ) unterstützt ihn schon jahrelang als Lehrer für islamischen Religionsunterricht an Österreichs Schulen. Im Wiener Rathaus ist Doghman jährlich Gast beim großen Festessen im Fastenmonat Ramadan.



Doghman gab der "WZ" vorerst keine Stellungnahme ab. Er wolle zuerst "mit Tarafa Baghajati, Omar Al-Rawi und Scheich Adnan Ibrahim reden." Omar Al-Rawi, Integrationsbeauftragter der IGGiÖ, weiß über das Jugendlager nicht Bescheid: "Über nicht-religiöse Veranstaltungen wird die IGGiÖ meistens nicht informiert."



Auch andere Muslime Österreichs scheinen in FBI-Berichten als Hamasführer auf. Neben dem umstrittenen Prediger Adnan Ibrahim werden Hani Abdelhalim, Al Hajj Salih Tartusi und Usamah Shumriyah erwähnt, die für den 2003 gegründeten "Palästinensischen Humanitären Verein" arbeiten.

Islamkonferenz in Wien

Am Freitag und Samstag findet in der Diplomatischen Akademie in Wien eine Konferenz zum Thema "Islam in Europa" statt. Zu den Vortragenden gehört auch der umstrittene Redner Tariq Ramadan, dem Nähe zur Muslimbruderschaft nachgesagt wird.



Laut dem Politologen Thomas Schmidinger führen syrische Muslimbrüder in Wien den Verein "Liga Kultur". Die Teilnehmer des palästinensischen Jugendlagers wurden von "Liga Kultur" zu einem gemeinsamen Essen eingeladen.