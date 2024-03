Mobilkom fixiert gänzliche Übernahme der si.mobil

Verhandlungen in Serbien und Bosnien noch im Gange. | Wien. Die Mobilkom Austria stockt ihren Anteil beim slowenischen Mobilfunkanbieter si.mobil früher als erwartet auf 100 Prozent auf. Man habe sich mit den Eigentümern - auch über den Preis - eben jetzt schon geeinigt, erklärt Mobilkom-Sprecherin Elisabeth Mattes. Nach einem Discount von 5,5 Prozent wird die Mobilkom also 39,58 Mio. Euro für die restlichen 25 Prozent an dem Unternehmen bezahlen. Die erste Tranche von 17,188 Prozent wurde am 7. Dezember erworben. Der Rest soll im Mai 2006 den Besitzer wechseln.