Model gegen Model

Zwei sympathische Top-Models sollen Heidi Klum und ihre Klone ausbremsen: VOX startete seine neue Modelsuchaktion, die im Gegensatz zu "Germany’s next Topmodel" seriöser über die Bühne gehen sollte. In "Das perfekte Model" wollen die internationalen Topmodels Eva Padberg und Karolina Kurkova Einblick in das "echte" Model-Business geben - die Ingredienzien sind allerdings die gleichen wie in allen Model-Castingshows: Zickenkrieg, Kullertränen, Blamagen. Sätze der Kandidatinnen wie "Ich bin nicht hier, um Freunde zu finden, sondern um zu gewinnen" sind Schablonen dieser Shows. Fettfreie Beine, Haare, an denen der ganze Selbstwert hängt, Klappergestelle räkelten sich um den Eintritt in die nächste Runde. Vier Todsünden mussten die Models nachstellen: Zorn, Hochmut, Wolllust und Gier. Den Hochmut in den Mädchen sollte der Blick auf ein eingeladenes Model, das im Rollstuhl sitzt, hervorrufen. Die Gier löste ein reich gedeckter Tisch mit Fleisch, Obst und Wein aus. Die Mädchen stürzten sich auf die Tafel, als hätten sie seit Wochen nichts mehr gegessen. Padberg und Kurkova waren entsetzt: "Ihr sollt doch nicht wirklich essen", warfen sie strafende Blicke zu den von Essen beschmierten Kandidatinnen. Diese schluckten und verteidigten sich: "Ich hab’ das nicht gegessen. Ich hab’ das sofort wieder ausgespuckt und unter dem Teller versteckt", meinte eine Kandidatin verärgert, nachdem sie ausgeschieden war. Kann man nur hoffen, dass das kein Essverhalten aus dem echten Leben der Frauen ist.