Monster und zitternde Skelette

Was, bitte sehr, ist an der klobig-kitschigen Herrenuhr im Versand-Fernsehen QVC ganze 166,75 Euro wert? Wo es sich überdies um den angeblich sensationell günstigen und nur mehr bis Mitternacht geltenden Jahrestagpreis handelt und die Uhr normalerweise ganze 199,61 Euro kosten soll. Oder worauf gründen die unverschämten 179,75 Euro für das rechteckige, schwarze Gegenstück für die Dame, das zwischen einem unechten Kalbslederband mit schillernden Strass-Steinchen baumelt, und deren bunte Plastikzeiger Kindheitserinnerungen an die Kaugummi-Automaten-Uhren-Zeit heraufbeschwören?