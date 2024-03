Morgan Tsvangirai -die Hoffnung Simbabwes

Seit dem letzten Jahr, als Morgan Tsvangirai die Bewegung für Demokratischen Wandel (MDC) gründete, stieg diese Bewegung zur einzigen ernsthaften Opposition im Lande seit der Unabhängigkeit vor 20 Jahren auf. Das Referendum im Februar 2000 wurde zu einem Sieg seiner Partei: die Bevölkerung lehnte die vorgeschlagenen Verfassungsänderungen in Simbabwe ab, es war dies die erste Niederlage von Präsident Mugabe und seiner Partei, der ZANU, in einer öffentlichen Abstimmung. Eine Kampagne von Blut und Einschüchterung gegen die weißen Landbesitzer, gegen schwarze Farmarbeiter und Oppositionsanhänger folgte. Mindestens zehn Menschen verloren ihr Leben.



Vor drei Wochen noch klang Morgan Tsvangirai ungebrochen, als er über die kommenden Parlamentswahlen Ende Juni sprach: "Keine Einschüchterungen oder Drohungen gegen uns als Individuen oder die gesamte MDC werden uns zum Rückzug zwingen können. Wir von der MDC stellen die einzige glaubwürdige Alternative zur gegenwärtigen Diktatur. Wir werden Mugabe keine Chance geben, indem wir die Wahlen boykottieren."



Morgan Tsvangirai wurde 1952 in Buhera im Osten von Simbabwe geboren. Sein Vater war Maurer. Nach der Hauptschule arbeitete Morgan als Textilarbeiter und dann in einer Mine. Binnen Kürze war er der Führer der Bergarbeitergewerkschaft und Ende der achtziger Jahre Vorsitzender des Kongresses der Handelsgewerkschaften. Ende 1997 führte er eine Serie von Arbeitsniederlegungen und Streiks gegen vorgeschlagene Steuererhöhungen, die das Land zum Stillstand brachten. Präsident Mugabe war gezwungen, die Steuererhöhungen auszusetzen und seine Pläne zur Besteuerung der Veteranenpensionen zu begraben.



Oppositionsführer Tsvangirai erhält die meiste Unterstützung von den städtischen Arbeitern Simbabwes, meist von den jüngeren Wählern. Die Parlamentswahlen werden wahrscheinlich entlang des Stadt-Land-Gefälles entschieden werden, und viele sehen Mugabes Druck für eine Landreform als einen brutalen Versuch, die ländlichen Wähler hinter sich zu karren, sind diese doch traditionellerweise das Rückrat seiner ZANU-Partei.



Tsvangirai meint, dass Mugabe "eine paranoide Obsession für Rasse" zeigt und beschreibt die Ansprachen von Präsident Mugabe als "verrückte Ausdrücke eines gefährdeten Diktators". Eine Landreform wird auch von ihm als notwendig erachtet, jedoch in einer Form, die die Wirtschaft nicht destabilisiert. Tsvangirai glaubt fest daran, dass Simbabwe wieder aufgebaut werden kann: "Wir müssen positiv in die Zeit nach Mugabe sehen, er ist Geschichte".