Moses Blah folgt Taylor

Die Hoffnungen auf ein dauerhaftes Ende des Blutvergießens in Liberia ruhen jetzt auf Moses Blah. Präsident Charles Taylor hat seinen Stellvertreter und langjährigen Kampfgefährten zum Nachfolger bestimmt. Am Montag will Taylor endgültig zurücktreten, dann muss Blah das am Boden zerstörte westafrikanische Land wieder aufrichten. Auch wenn an seinen Händen Blut klebt: Ein anderer Politiker mit Einfluss und Durchsetzungsvermögen steht Liberia nicht zur Verfügung.