Moskau stärkt Teheran im Atomstreit den Rücken

UNO-Resolution gegen Iran in weite Ferne gerückt. | Moskau/Teheran. Der Iran gießt im festgefahrenen Atomstreit neues Öl ins Feuer. Mit runzelnder Stirn mussten US-Diplomaten am Freitag verfolgen, wie Irans Chefverhandler Ali Larijani eine Abschwächung des Resolutionsentwurfs forderte und für den Fall der Verabschiedung damit drohte, die Kooperation mit der Internationalen Atomenergiebehörde zu überdenken. Nach einem Telefonat zwischen den beiden Präsidenten, Wladimir Putin und Mahmud Ahmadi-Nejad, holte sich Larijani in Moskau persönlich die nötige Rückendeckung.