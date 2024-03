Mühsamer Dialog mit den USA

Gipfel in Washington: Uneinigkeit über Klimaproblematik. | Kosovo und Russland liefern Gesprächsstoff. | Transatlantischer Wirtschaftsrat vor seiner Gründung. | Brüssel/Washington. Seit Wochen laufen schwierige Vorverhandlungen für den EU-USA-Gipfel am Montag in Washington. Dort soll eine engere Wirtschaftszusammenarbeit vereinbart werden - ein erster Schritt zur Verwirklichung in Richtung eines transatlantischen Wirtschaftsraums, wie er der deutschen Bundeskanzlerin und amtierenden EU-Vorsitzenden Angela Merkel langfristig vorschwebt.