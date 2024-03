"Multikulturelles Europa ist eine Garantie für den Frieden"

Rom · Unter dem Motto "Ein multikulturelles Europa als Garantie für Frieden" führt der Südtiroler Extrembergsteiger Reinhold Messner seine Kampagne als Spitzenkandidat der Grünen für die Wahl des | Europaparlaments am 13. Juni. Messner will in den beiden norditalienischen Wahlkreisen den Sprung nach Straßburg schaffen. "50.000 Vorzugsstimmen brauche ich, um gewählt zu werden. In Südtirol bin | ich seit 20 Jahren in politischen Auseinandersetzungen präsent. Schwieriger wird für mich der Wahlkampf im nord-westlichen Wahlkreis, wo ich nicht zu Hause bin", betonte Messner in Rom.