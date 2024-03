Museveni will noch mal

Gleichzeitige Parlamentswahl. | Lange Schlangen vor den Wahllokalen. | Kampala. (ap) Die rund 10,4 Millionen Wähler in Uganda haben am Donnerstag über eine weitere Amtszeit ihres seit 20 Jahren regierenden Präsidenten Yoweri Museveni abgestimmt. Trotz scharfer Kritik aus dem In- und Ausland und früherer Zusagen, die Macht in diesem Jahr abzugeben, trat der 61-Jährige noch einmal an. Dafür musste die - 1985 in dem kleinen niederösterreichischen Ort Unterolberndorf ausgearbeitete - Verfassung geändert werden. Von Musevenis vier Konkurrenten wurden nur dem Kandidaten des Forums für Demokratischen Wandel, Kizza Besigye, Chancen eingeräumt.