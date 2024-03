Muskeltest für Senioren

Mit einem Zehn-Sekunden-Test können Senioren überprüfen, ob ihre Muskelkraft noch für die Anforderungen des Alltags ausreicht oder ob ein spezielles Training erforderlich ist. Für diesen Test wird ein Küchensessel mit der Lehne an eine Wand gestellt, wie der Leiter des Zentrums für Muskel- und Knochenforschung an der FU Berlin, Dieter Felsenberg, in der "Apotheken Umschau" erklärt.



"Dann setzen Sie sich darauf und kreuzen die Arme vor der Brust. Stehen Sie fünf Mal auf und setzen sich wieder hin", beschreibt der Professor die Übung. Wenn dieses Kurzprogramm nicht innerhalb von zehn Sekunden geschafft werde, habe der Senior ein Muskelproblem und müsse trainieren.



Für ein entsprechendes Training in einem Fitness-Studio unter ärztlicher Leitung sei es nie zu spät. Die Übungen steigerten nicht nur die Muskelkraft, sondern verbesserten auch den Gleichgewichtssinn. "Dadurch sinkt das Risiko eines Sturzes", betont Felsenberg.