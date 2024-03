Muslimbrüder "akzeptabel"

Israel könnte mit Islamisten in ägyptischer Regierung unter Umständen leben. | Brüssel. Mit gemischten Gefühlen blickt Israel auf die um sich greifenden Unruhen im arabischen Raum. Zwar sei sein Land bereit, sich an die Seite der Optimisten zu stellen, sagte der stellvertretende israelische Außenminister Daniel Ayalon am Dienstag. "Wir wollen demokratische und pluralistische Staaten in unserer Umgebung sehen." Doch sei es bis zur "Verwirklichung dieser großen Vision" noch ein weiter Weg. "Realistisch betrachtet wird das nicht einfach." Denn es gebe das Risiko, dass die Al Kaida erstarken und islamistische Gruppierungen im "gefährlichen Machtvakuum" nach den Umstürzen in den arabischen Ländern Aufwind erhalten.