Mutige Christen

Es ist kein Zufall, dass gerade dieser Tage Menschen in Erinnerung gerufen werden, die mutig gegen den Nationalsozialismus auftraten. Zu jenen, die das aus einer christlichen, aber auch patriotischen Gesinnung heraus taten, zählte Heinrich Maier, Kaplan in der Wiener Pfarre Gersthof, die seiner heuer bei mehreren Veranstaltungen gedenkt. Informationen unter: http://www.pfarregersthof.at Maier wurde am 22. März 1945 im Wiener Landesgericht hingerichtet und rief vorher noch aus: "Es lebe Christus der König! Es lebe Österreich!"



Ihr Leben riskierte auch Irene Harand, von ihr ist in dieser Ausgabe an anderer Stelle die Rede.