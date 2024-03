Na wem gehört er?

Es gibt Themen, die einfach nicht in einen "Club 2" passen. Schon gar nicht, wenn um des Kaisers Bart gestritten wird. "Wem gehört der Opernball?" Mittwoch Nacht war es so weit: Ein Austausch bekannter Positionen zu einem beiläufigen Anlass. Immerhin wissen wir nun, dass Ioan Holender den heimischen Politikern ihre drei Gratislogen in Rechnung stellen will.