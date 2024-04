Nach Billa setzt auch Spar auf Mini-Supermärkte

Markt in Mozarts Geburtshaus soll vor allem Snacks und Fertiggerichte bieten. | Billa baut "Billa Box"-Schiene im März auf vier Filialen aus. | Salzburg/Wien. Nach Billa eröffnet auch Spar den ersten Convenience-Store. Im zweiten Quartal dieses Jahres wird der erste Mini-Supermarkt in Mozarts Geburtshaus in Salzburg eröffnen. "Geplant sind Geschäfte mit kleinerer Verkaufsfläche in hochfrequentierten Innenstadtlagen", erklärt Spar-Sprecherin Nicole Berkmann.

Das Ladenkonzept sei eine "hochwertige Linie" und richte sich an Touristen, Anwohner und Arbeitnehmer, die in der Nähe beschäftigt sind. Die Läden werden den Konsumbedürfnissen der dortigen Kunden entgegenkommen, teilt Spar mit. Das Sortiment werde aus Produkten bestehen, die zum Essen oder Kochen vorbereitet sind, so Berkmann. Ein Name für die Supermärkte steht noch nicht fest. Spar habe aber schon weitere, "ganz spezielle" Standorte im Auge.



Auch wenn Berkmann dies verneint: Das Ladenkonzept von Spar erinnert an die "Billa Box", mit der Billa im November 2009 gestartet ist. Auch Billa plant einen Ausbau der Filialanzahl. Mittlerweile gibt es drei Mini-Supermärkte, die Snacks und Produkte zum sofortigen Verzehr anbieten: Im neunten Bezirk in Wien sowie seit Ende 2010 am Innsbrucker Marktgraben sowie am Klagenfurter Bahnhof. Im März 2011 wird eine Billa Box in Graz eröffnen. Weitere Standorte sind geplant.



Expandieren will auch Spar mit seinen express-Tankstellenshops: Die Zahl der Standorte an Doppler-Tankstellen soll von derzeit elf bis 2012 auf 70 steigen.



Umsatzplus für Spar



Im Vorjahr wuchs der Umsatz der Spar-Österreich-Gruppe um 4,4 auf 11,71 Milliarden Euro - "trotz der in Osteuropa deutlich spürbaren Wirtschaftskrise", wie Spar mitteilt. Im Lebensmittelhandel hat Spar Österreich den Umsatz um 4,5 Prozent auf 5,15 Milliarden Euro gesteigert. Die Branche sei laut Nielsen nur um 1,5 Prozent gewachsen. Damit hat Spar seinen Marktanteil laut eigenen Angaben von 28,5 auf 29,5 Prozent gesteigert. Die Zahl der Standorte stieg von 1494 im Jahr 2009 auf 1502 im Vorjahr. Hervis eröffnete zehn neue Filialen und erwirtschaftete wie die SES Spar European Shopping Centers ein Umsatzplus.