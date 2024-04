Nachfolge ist größte Hürde für Familienunternehmen

Die unmögliche Trennung zwischen Unternehmen und Privatleben ist eine der größten Herausforderungen für Familienbetriebe. Es kommt zu einer Rollenvermischung: Die Mutter- oder Vaterrolle wirkt sich auf die Position im Betrieb aus und umgekehrt.



In einer empirischen Untersuchung hat Sechser 19 Wechselwirkungen in Familienunternehmen festgestellt, die Chancen, aber auch Risiken mit sich bringen. So würde etwa das vertraute private Umfeld eine gewisse Flexibilität bei den Arbeitsprozessen ermöglichen. Die Kehrseite der Medaille besteht allerdings in einer oft unübersichtlichen Organisationsstruktur - insbesondere im Fehlen einer klaren Aufgabenverteilung.



Dieses Problem kennt auch die Beraterin und Mediatorin Elisabeth Hall. Bei dem Businesstalk des Österreichischen Gewerbevereins am Montagabend erzählte sie von ihrer persönlichen Erfahrung mit der gescheiterten Übergabe ihres Familienunternehmens. Hall sieht die Gründe für die missglückte Nachfolge unter anderem darin, dass sie in den Familienbetrieb "hineingeschmissen wurde und keine genauen Aufgaben zugewiesen" bekommen hatte.

Planlosigkeit führt zum Scheitern

Die in Familienunternehmen weit verbreitete Schleißigkeit bei der Nachfolgeplanung stellte auch die KMU Forschung Austria 2002 in einer Studie fest. In vielen Fällen würde der Betrieb ohne dezidierten Übergabeplan an den Sprößling übergeben, heißt es dort sinngemäß. Dabei zeigen die Zahlen, wohin diese Sorglosigkeit führt: Im Jahr 2001 lief die Unternehmensübergabe bei annähernd einem Drittel jener Betriebe, die keine Nachfolgeplanung hatten, schief.



Überhaupt stehen die Überlebenschancen von Familienunternehmen nicht sonderlich gut. Die Wirtschaftszeitschrift "Brand Eins" berichtete im Vorjahr, dass nur ein Drittel der Familienbetriebe den ersten Generationswechsel überlebt.



Das ist insbesondere deshalb problematisch, weil Familienunternehmen im weiten Sinn laut Joachim Schwass, Professor für Familienunternehmen an der IMD Business School in Lausanne, in der westlichen Welt 45 bis 70 Prozent des Bruttosozialprodukts erzeugen.



Was kann man nun tun, um ihren Fortbestand zu sichern?



Sechser hält es für wichtig, die eigenen Bedürfnisse und die eigene Rolle zu klären und auch zu kommunizieren. Außerdem müsste man lernen, mit der Rollenvermischung umzugehen, denn aufgelöst werden könne diese laut der Expertin nicht.



Bei der Nachfolge muss feststehen, welche Rolle der Vorgänger in Zukunft übernehmen soll - ob er sich ganz aus dem Geschäft zurückzieht oder etwa als Konsulent seinem Nachfolger noch zur Seite steht.



Danach müssen die rechtlichen Schritte überlegt werden. Besonders aus steuerlicher Sicht kann man hier gute und weniger gute Lösungen finden. Laut der Studie der KMU Forschung Austria ist übrigens die Schenkung die häufigste Form der Übergabe bei familieninternen Nachfolgen.



Buchtipp: Elisabeth Sechser: Familieninterne Betriebsnachfolge, Verlag KMU-Forum, 85 Seiten.