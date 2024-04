Nachhilfe als "Fleck weg"-Mittel

Bei einer Franchisemesse haben Zimmermann und seine Frau vor fünf Jahren den Studienkreis kennen gelernt (den es bereits seit 25 Jahren in mittlerweile 1.000 Standorten im deutschen Sprachraum gibt) und sich entschlossen, Standorte in Wien zu errichten. Um die 150 Schüler gehen jeweils für etwa ein halbes Jahr an einem Standort ein und aus. "Das ist eine Anzahl, die für die Büromitarbeiter überschaubar ist", erläutert Zimmermann. "So wissen die Mitarbeiter von jedem Schüler und jeder Schülerin den Namen, die familiären Umstände und die Lerngeschichte."



Individuelle Betreuung wird beim Studienkreis groß geschrieben. In Gruppen zu maximal sechs Kindern wird Nachhilfe für jedes in Österreich unterrichtete Fach angeboten. "Wir machen aber auch Nachhilfe für Studenten und Erwachsene", betont der Studienkreis-Geschäftsführer.



Die Nachhilfelehrer werden nicht nur nach ihren fachlichen Fähigkeiten, sondern nach ihrem Engagement aufgenommen. Sie erhalten zunächst eine Grundeinführung in das Unterrichten, können dann aber auch eigene Ideen miteinbringen.



"Es ist wirklich schön zu sehen, wie die SchülerInnen aus den Stunden mit einer viel besseren Laune herauskommen", berichtet Zimmermann. Oft führen schlechte Noten zu Stress für die Eltern und für die SchülerInnen. Der Studienkreis kann hier Abhilfe schaffen. "In einem Gespräch mit den Eltern erstellen wir für das Kind einen Lernplan, der dann fast wie ein Vertrag schulbezogene Stunden und Freizeit festlegt." Überhaupt sei der Kontakt zu den Eltern sehr wichtig. Gesucht werde auch die Kooperation mit den Schulen und Lehrern. "In einigen Fällen funktioniert das ganz gut, doch einige Schulen wollen es nicht wahrhaben, dass ihre SchülerInnen Nachhilfe brauchen", erzählt Zimmermann.



Lernen will gelernt sein - Tipps für den Schulendspurt



"Das Lernen ist zu Tode erforscht. Man muss die Erkenntnisse nur umsetzen und richtig anwenden", ist der Studienkreis-Geschäftsführer überzeugt. Deshalb bietet der Studienkreis auch immer wieder Lerntechnikseminare an, die auch für die Öffentlichkeit zugänglich sind.



Überhaupt kann man sich beim Studienkreis seine Nachhilfe oder ein anderes Bildungsangebot maßschneidern lassen. Für Gruppen, die aus einer Klasse kommen gibt es Rabatt. Das die Kosten insgesamt höher sind, als für private Nachhilfe gibt Zimmermann zu. Aber der Erfolg gibt dem Studienkreis recht. Derzeit erfolge nur zehn Prozent der Nachhilfe in Österreich über Institute. "Diese Relation wird sich aber bald ändern, denn professionelle Nachhilfe wird sich durchsetzen", so Zimmermann.



Die Studenten, die Nachhilfe geben, brauchen die Konkurrenz nicht zu fürchten, "denn die unterrichten ja jetzt bei mir." Die Vorteile liegen auf der Hand: Sie können sich auf den Unterricht konzentrieren, denn um die Verwaltung kümmert sich das Unternehmen. Derzeit stünden mehr als genug Nachhilfelehrer bereit, vor allem für Englisch und Mathematik - zwei Fächer die zu gleichen Teilen 80 Prozent des Nachhilfeunterrichts ausmachen. "Nur für sehr spezielle Fächer wie Baumanagement oder Stahlbetonbau dauert es manchmal etwas länger, jemanden zu finden", erläutert Zimmermann.



"Jetzt ist es noch nicht zu spät mit fünf Fünfern für die Wiederholungsprüfung im Herbst zu lernen", so der Studienkreis-Geschäftsführer. Oft seien drei dieser Fünfer nur durch Resignation zustande gekommen. "Wenn man sich jetzt auf das Fach konzentriert, dass leichter zu schaffen scheint und dafür lernt, dann ist im August noch genug Zeit für das andere Fach." Der Studienkreis bietet heuer auch erstmals ein Sport- und Lernferiencamp. In diesem können die Kinder und Jugendlichen diverse Sportarten unter professioneller Anleitung ausprobieren. Daneben wird Nachhilfe für Englisch und Mathematik gegeben.



Studienkreisstandorte gibt es in ganz Österreich: http://www.studienkreis. at



Nähere Informationen zum Studienkreis Wien: Mariahilfer Straße 103; Stiege 2, 1060 Wien, Tel.: 0664/915 1007 (Hr. Zimmermann); Fax: 01/595 62 62; konrad.zimmermann@studienkreis.at