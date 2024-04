Nachtaktiv mit Patrick Swayze

Er selbst hat stets versucht, ein integres Leben zu führen. Zahlreiche Film-Angebote der großen Produktionsfirmen hat er in den Wind geschlagen, um ein seriöser Schauspieler zu werden. Er hat Filme gemacht, zu denen er stand, wenngleich sie nicht besonders erfolgreich waren. Jenseits von "Dirty Dancing", "Fackeln im Sturm" und "Gefährliche Brandung" - also für viele unter der Wahrnehmungsschwelle - hat Swayze Filme gemacht, die ihn zutiefst berührt haben, wie die "Stadt der Freude" über die Armut in Kalkutta in Indien. "Diese Menschen haben nichts und dennoch bemitleiden sie uns, weil wir viel besitzen, aber dennoch nicht glücklich sind", so Swayze. Endlich Vater zu werden, betonte er mehrmals als Wunsch. Dieser blieb ihm jedoch Zeit seines Lebens verwehrt. Die Zigarette dämpfte er schnell aus, als das Interview begann. "Wegen den Kindern", wie er sagt. Swayze sprach in seinem Interview, 17 Jahre vor seinem Tod, Themen an, die zum Nachdenken anregten. Die Vergänglichkeit des Lebens klang wehmütig mit. Das Fernsehen vergisst nicht - in diesem Fall im positiven Sinne.