Nackte Haut und Historie in Rom

Was uns im Geschichtsunterricht und von Lateinlehrern nur angedeutet wurde, enthüllt nun jeden Mittwoch spätabends auf ORF 2 ein preisgekröntes 100-Millionen-Dollar-Spektakel: In Rom gings grausam, dreckig und abgrundtief sittenlos zu. Mit enormem Aufwand an Personal, Requisiten und Bauten schildert "Rom", eine Gemeinschaftsproduktion von BBC und HBO, in Staffel Eins Aufstieg und Fall Julius Caesars.