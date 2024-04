Nahversorger als "Seelengärtner"

Ein am Donnerstag präsentiertes Forderungsprogramm der Wirtschaftskammer könne der künftigen Regierung als Arbeitsprogramm dienen, sagte Leitl in einer Pressekonferenz in Salzburg.



Gefordert wird unter anderem eine gesetzliche Grundlage, damit alle betroffenen Gemeinden in das Genehmigungsverfahren für Einkaufszentren eingebunden werden. Dies könne beispielsweise erreicht werden, indem die rechtliche Stellung von Nachbargemeinden durch ein gesetzlich verankertes Anhörungsrecht zu den wirtschaftlichen Auswirkungen neuer Einzelhandelsgroßflächen verbessert werde. Oder dadurch, dass der Begriff Einkaufszentrum als funktionale Einheit definiert werde.



Konsumenten gefordert



Nicht nur die Politik sei gefordert, die kleinen Geschäfte zu unterstützen, betonte Leitl. Bei den Konsumenten hätten Nahversorger zwar hohe Sympathiewerte, "doch von Sympathie allein kann man nicht leben". Die finanzielle Förderung der Nahversorger erfolgt derzeit ja nach Bundesland unterschiedlich. Künftig könnten Mittel für eine Nahversorger-Initiative von Gemeinden, Ländern, dem Bund, aber auch aus EU-Töpfen zur Stärkung des ländlichen Raumes kommen, sagte Leitl.



Die Geschäfte selbst müssten verstärkt auf Kundenbindung setzen, die WKÖ macht sich auch für die Bündelung der Marketingaktivitäten in Städten (Stichwort Einkaufsstraßen) stark.



"Wir wollen keine subventionierten Nahversorger", meinte WKÖ-Bundesspartenobmann Erich Lemler. Es gehe vielmehr darum, die Aushöhlung der Stadt- und Ortskerne zu stoppen. Derzeit haben rund 13 Prozent der heimischen Gemeinden keinen Nahversorger mehr.