Nasarbajew bleibt Kasachstans Präsident

Der Staatschef erhielt bei der vorgezogenen Präsidentenwahl in der Ex-Sowjetrepublik 95,5 Prozent der Stimmen. Das teilte die Wahlkommission in der Hauptstadt Astana am Montag mit, wie Medien berichteten. Der 70-jährige Nasarbajew regiert den öl- und gasreichen Steppenstaat bereits seit mehr als 20 Jahren.



Das Ergebnis zeige die Unterstützung des Volkes für seine Reformkurs, sagte Nasarbajew. "In diesem Fall habe ich als Kandidat gewonnen, aber ich denke, es das ganze Land hat gewonnen, ganz Kasachstan." Die Wähler hätte ihm eine "Carte blanche" erteilt.



Die Abstimmung sei fair und transparent gewesen, sagte das Staatsoberhaupt. "Wir haben der ganzen Welt erneut den demokratischen Charakter unserer Gesellschaft bewiesen." Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hat Wahlen in Kasachstan noch nie als frei und fair anerkannt. Menschenrechtler werfen Nasarbajew Unterdrückung Andersdenkender sowie Freunderlwirtschaft und Korruption vor.



Die wichtigsten Oppositionsparteien hatten die Wahl boykottiert und die 9,2 Millionen Stimmberechtigten aufgerufen, zu Hause zu bleiben. Nach Behördenangaben lag die Wahlbeteiligung trotzdem bei nahezu 90 Prozent.