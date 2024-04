Nato ebnet Weg für großen Rückzug

Abzug aus Afghanistan über Ex-UdSSR-Gebiet. | Moskau/Lissabon. Dem Nato-Gipfel in Lissabon schließt sich am Samstag ein Nato-Russland-Rat an. Thema des Dialogs ist das Afghanistan-Engagement der Nato, wobei es um den geplanten Abzug der Truppen gehen dürfte. So soll in Lissabon ein neues Abkommen für den Transit von Frachten der Allianz durch russisches Gebiet unterzeichnet werden, wie die "Nesawissimaja Gaseta" unter Berufung auf Nato-Kreise berichtet. Die Nato will demnach von Russland die Zusage bekommen, dass ihre Güter nicht nur nach, sondern auch von Afghanistan per Eisenbahn transportiert werden können - "offenbar im Hinblick auf den kommenden Abzug", so die Zeitung. Die Militäroperation gegen die Taliban sei endgültig gescheitert, und die Koalition werde sich aus Afghanistan zurückziehen müssen, unter Umständen "mit einer Verzögerung von ein bis zwei oder sogar mehr Jahren".