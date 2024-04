NATO: "Positives" Treffen mit Putin

Trotz weiterbestehender Differenzen in wichtigen Fragen wie Kosovo und Raketenabwehr habe es "keine Konfrontation" gegeben, so De Hoop Scheffer.



Putin und die NATO-Vertreter hatten rund eineinhalb Stunden beraten. Strittig ist unter anderem die weitere Ost-Erweiterung der NATO sowie der geplante Raketenschild der USA in Europa.



Geeinigt haben sich Russland und die NATO immerhin auf ein jahrelang angestrebtes Abkommen über den Transport militärischer Güter durch russisches Gebiet nach Afghanistan, wie de Hoop Scheffer nach dem Treffen mit Putin mitteilte. Es sieht vor, dass militärische Güter mit Ausnahme von Waffen für die Afghanistan-Schutztruppe ISAF durch Russland gebracht werden dürfen.



Der größte NATO-Gipfel in der Geschichte des Bündnisses ist damit beendet. Bei dem dreitägigen Treffen in der rumänischen Hauptstadt hatte das Bündnis Kroatien und Albanien eingeladen, 2009 Mitglieder zu werden. Mazedonien, die Ukraine und Georgien müssen hingegen noch warten. Gut 12.000 Polizisten waren für die Sicherheit der 60 Staats- und Regierungschefs aufgeboten.