Nato-Wogen wieder geglättet

USA akzeptieren Deutschlands Nichtengagement in Südafghanistan. | Frankreich will nun einspringen. | Vilnius. (dpa) Sechs Jahre nach dem Sturz der radikal-islamischen Taliban in Afghanistan liegen in der Nato die Nerven blank wie selten zuvor. Die 26 Verteidigungsminister des Bündnisses blieben bei ihrem Treffen in Vilnius trotz wachsender Probleme allerdings höflicher als erwartet. Deutschlands Ressortchef Franz Josef Jung, der sich wegen der Weigerung, Kampfverbände in den Süden des Hindukusch zu entsenden, zuvor von seinem US-Amtskollegen Robert Gates noch den Vorwurf mangelnder deutscher Opferbereitschaft anhören musste, konnte am Freitag guter Miene zur Münchener Sicherheitskonferenz weiterreisen. Die Debatte in Vilnius, so Jung, sei in guter Atmosphäre verlaufen.