Naturgewalten und Blitzbäder

Das Jahr 2010 meinte es nicht besonders gut mit Cannes. Schon vor dem Start der 63. Filmfestspielen haben Naturgewalten den Organisatoren zugesetzt. Sturm und Riesenwellen hatten die Stadt an der französischen Cote dAzur eine Woche vor dem Start des Festivals in ein Katastrophengebiet verwandelt. Bagger am Strand statt glamouröser Flaniermeile und Partyzelt.