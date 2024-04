Neigungsgruppe Fremdschämen

"Es gibt so was wie Fremdschämen", sprach "Popstars"-Jurorin Michelle Leonard. Da stand sie nun, vor einer Hinterzimmerbühne irgendwo in einem Kaff in New Mexico, und musste ein paar Kandidaten aus der Gesangsshow "Popstars" entfernen, die diesmal ein Instant-Duo generieren sollen, das wie immer ein paar Wochen gehypt und dann der Gnade des raschen Vergessens anheim fallen wird. Interessiert das eigentlich noch irgendwen?