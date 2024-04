Netz Austria und Andy And Andy LLC wieder zusammen und in Österreich aktiv!

Die US Amerikanische Gesellschaft ANDY AND ANDY LLC vertreten durch Andreas Zauner und Andrea Kozusznikova als Inhaber und Geschäftsführende Gesellschafter als Partnerschaft geht mit 11833 als Innlandsauskunft und 11834 als Auslandsauskunft demnächst online!



Darüber werden Telefonauskünfte aus ganz Österreich und der Welt erteilt über Teilnehmer und zusätzliche Daten des Teilnehmers.



Die Gesellschaft ist als Internationales Unternehmen domiziliert in den USA als Holding und wird der technische Betrieb über die Gesellschaft NETZ AUSTRIA GMBH in Österreich abgewickelt und dazu steuerlich die Einnahmen über Franchise-Partner lokal in Österreich abgewickelt und in USA als Holding derzeit lediglich die LLC als Limited Liable Company ohne eigene IRS Beteiligung bis auf die Franchise-Tax in Österreich steuerlich zuständig und rechtlich erforderlich abgewickelt.



Die Gesellschaft ist in Österreich in Tirol in Innsbruck

EDUARD-BODEM-GASSE 5/284, 6020 Innsbruck und telefonisch über das Deutsche Callcenter für Investmentanfragen unter 0049 40 609 41 65 19 per Fax und Herr Andreas Zauner unter 0049 177 7152243 oder 0049 40 609 41 6510 erreichbar.